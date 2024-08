Lotito sbotta | Alcuni club dovrebbero portare i libri in tribunale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il presidente della Lazio Claudiodifende la solidità del, criticando gestioni finanziarie di altre squadre. Claudio, presidente della Lazio, ha recentemente preso una posizione decisa contro le pressioni e le molestie telefoniche che ha sostenuto di ricevere quotidianamente. In un’intervista esclusiva pubblicata oggi dal Il Messaggero,ha rivelato di aver richiesto il controllo dei suoi telefoni cellulari per scoprire i responsabili delle minacce e degli insulti che riceve regolarmente. “Ho appena ricevuto una chiamata tre minuti fa, piena di minacce e insulti,” ha dichiarato. “Chiamano con numeri sconosciuti pensando di non essere scoperti, ma ora scopriremo chi sono. Vogliono che venda la società, ma la Lazio non è in vendita.” Il presidente della Lazio ha sottolineato che il, sotto la sua guida, è lontano dal fallimento.