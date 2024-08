LIVE Italia-Turchia 3-0 Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | azzurre in finale domenica l’appuntamento col destino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.38 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento a11 agosto alle 13.00 per-USA,delle2024 di. Un saluto sportivo. 21.37 Velasco ha stravinto il duello con Santarelli: gli ha dato una vera lezione di pallavolo. Idealmente gli ha detto: “Sei bravo, ma ne hai ancora di strada da fare” 21.36-USA fu anche ladei Mondiali 2002, gli unici vinti dalla nostra Nazionale. 21.34 Partita sontuosa per Paola Egonu: 24 punti in tre set sono tantissimi. 11 Sylla, 9 Fahr, 6 Danesi, 5 Bosetti, 5 per Antropova in pochi scambi, 1 per Orro. 21.33 L’ha letteralmente devastato la3-0: 25-22, 25-19, 25-22. Le abbiamo cancellate dal campo! 21.31 L’è inper la prima volta nella sua storia alle. Affronterà gli USA11 agosto alle 13.00.