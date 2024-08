LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | a breve la 4×100 femminile aumenta l’attesa per la staffetta maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Si migliora Jessica Schindler che al terzo tentativo lancia il peso a 18.92. 10.58 Grande lancio di Yemisi Ogunleye che al terzo tentativo getta il peso a 19.24 ed avanza in finale. 10.57 Ainizierà la seconda prova dell’Eptathlon. Questa la divisione dei due gruppi per il salto in alto: Gruppo A 1 GER SCHAEFER Carolin 1.86 1.72 18 2 COL ARAUJO Martha 1.73 1.73 20 3 FRA LAZRAQ-KHLASS Auriana 1.77 1.77 13 4 SUI KAELIN Annik 1.81 1.71 11 5 NED VETTER Anouk 1.81 1.74 3 6 AUS WEST Tori 1.78 1.78 26 7 IRL O’CONNOR Kate 1.81 1.75 24 8 HUN NEMES Rita 1.81 1.78 19 9 NED OOSTERWEGEL Emma 1.80 1.74 6 10 GER WEISSENBERG Sophie 1.86 1.76 9 11 HUN KRIZSAN Xenia 1.82 1.74 8 Gruppo B 1 AUS NEWTON-SMITH Camryn 1.84 1.84 21 2 BEL THIAM Nafissatou 2.02 1.95 4 3 BEL VIDTS Noor 1.84 1.84 5 4 USA HAWKINS Chari 1.85 1.