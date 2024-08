L’estate di SuperSimo | La più Dolce della mia vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Non ho rimpianti né rimorsi. Ho vissuto le mie età come dovevo. Oggi sono una donna risoluta anche grazie alle cadute e alle esperienze non positive". Parola di Simone Ventura, la popolare conduttrice tv che si sta godendo la sua estate da sposata con Giovanni Terzi, felice, soddisfatta e grata per quello che ha conquistato finora. E lo fa nella “sua“ Rimini, la città dove si è innamorata e dove lo scorso 6 luglio è convolata a nozze con il giornalista con cui condivide anche il festival La Terrazza, ciclo di salotti en plen air con importanti personaggi del mondo dello spettacolo ecultura contemporanea, in corso fino all’11 agosto nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel (appuntamenti quotidiani alle ore 19 con l’ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria: [email protected] ).