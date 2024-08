La squadra è più forte l’obiettivo sono i playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il campionato è lontano, ma l’avvio dell’avventura Rbr è dietro l’angolo. I biancorossi si raduneranno venerdì 16 agosto per mettere benzina nelle gambe e cominciare a costruire i nuovi meccanismi di. "è fare meglio rispetto all’anno scorso – dice Giovanni Tomassini -, anche se i due campionati nonparagonabili. C’è un abisso. Però sì, vogliamo centrare ie andare il più avanti possibile". Magari con meno sfortune assortite rispetto alla scorsa primavera, leggasi infortuni diffusi in elementi fondamentali del gruppo. Si vedrà a maggio. Prima la preparazione estiva e, dal 30 settembre con Udine, via a una regular season lunghissima. "Cosa ho pensato appena è uscito il calendario? A quante partite ci, davvero tante, 12 nei primi 50 giorni. Sarà fondamentale la preparazione per arrivarci al meglio.