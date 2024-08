La notte di San Lorenzo si accende ’il borgo dei desideri’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sabato, nelladi San, Monteprandone diventa ’dei. Sarà possibile esprimere i propri desideri guardando le stelle cadenti e vincere un premio messo in palio dall’associazione nazionale dei Borghi più Belli d’Italia. Per questa edizione il tema riguarda ’la tutela ambientale e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici’. Tutti i desideri saranno raccolti dal Comune che selezionerà quello vincente da inviare all’associazione nazionale che sceglierà i primi 3 desideri arrivati da tutta Italia. Gli autori saranno premiati con una Smart Box per un weekend di due persone in uno dei Borghi più belli d’Italia. La manifestazione, organizzata dal comune di Monteprandone in collaborazione con l’associazione San Giacomo della Marca e Santa Maria delle Grazie, prevede una serie di eventi con stand gastronomici.