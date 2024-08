Kursk Russia | Quattro morti nell’offensiva ucraina Soldati di Kiev avanzati per 10 km | E’ una risposta all’aggressione di Mosca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si continua a sparare nella regione russa di, dove proseguono i combattimenti tra le forze russe e quelle ucraine con truppe di terra, artiglieria e aviazione. I combattimenti sono concentrati nei distretti di Sudzhensky e Korenevskij. Il vice governatore ad interim della regione, Andrey Belostotsky, sostiene che 4 persone siano morte in seguito ad “attacchi” delle forze armate ucraine nell’oblast e il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che attacchi aerei sono diretti anche contro le riserve ucraine in avanzamento nella regionedi Sumy. Secondo, dall’inizio dell’incursione all’alba di martedì, gli ucraini hanno perso 660 militari e 82 veicoli corazzati, inclusi otto carri armati. Secondo l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), le truppe disono avanzate ieri fino a 10 chilometri nella regione.