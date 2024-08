Insegnasti l’amore Il messaggio d’addio dei nipoti di Campanini Oggi i funerali a Coviolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Ci hai insegnato il vero amore, quello più puro e profondo che esista. Non hai mai smesso di ricordare la nonna. Guardaci, anzi, guardateci da lassù e prendete tuttoche proviamo per voi. Perché ovunque voi siate, sappiamo amare fino a là". È struggente ilcondiviso dalla nipote di Giorgio, anima e cuore del giornalismo reggiano venuto a mancare martedì all’età di 82 anni. Il funerale si terràalle 17 alla Casa Funeraria Reverberi e al termine della funzione si proseguirà verso il cimitero diper la cremazione. Spirito creativo e instancabile, fu l’ideatore della trasmissione ‘Buongiorno Reggio’ e la sua firma viaggiò nelle cronache locali dallo sport all’attualità, fino alla passione per gli animali domestici.