Il Pisa batte 6-0 il Tau Altopascio in amichevole al' Arena Garibaldi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 - IlSporting Club ha spostato ieri pomeriggio la location dell’allenamento alla CetilarRomeo Anconetani per un test match con il Tau, formazione militante nel campionato di Serie D. Si è assistito a un Vignato in gran forma. LA PARTITA - A meno di una settimana dal debutto in Coppa Italia, fissato per lunedì prossimo (alle 18.00) allo “Stirpe” di Frosinone, lo staff tecnico guidato da Filippo Inzaghi ha così potuto saggiare lo stato di avanzamento della condizione del gruppo con il Tauche ha recitato al meglio il ruolo di sparring partner. Per la cronaca la gara si è conclusa con il successo delper 6-0 grazie ai gol messi a segno nel primo tempo da Jevsenak, Vignato (2), Bonfanti e Canestrelli e nella ripresa da Tramoni.