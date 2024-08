Il Pendolo della guerra | perché un singolo incidente può far precipitare tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ildi Foucault si trova a Parigi, nella sala centrale del Panthèon, ed era stato costruito per dimostrare la rotazioneterra sul suo asse. L’attacco di Kiev alla regione di Kursk in Russia è come un allargamentorotazione del, da difensiva dei propri confini ad offensiva su quelli altrui. Nel frattempo si aspetta la risposta iraniana alla bomba del Mossad a Teheran che ha ucciso il leader di Hamas. Ma alcuni analisti pensano che Israele faccia addirittura un attacco preventivo di deterrenza. Ilsta oscillando con traiettorie imprevedibili, sopratagli americani, che non sembrano di essere più l’asse di rotazione del binomio tolstojanoe Pace. La Quarta Roma è in declino verticale e la Quinta non è ancora nata.