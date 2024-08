Estensione dell' Assegno di Inclusione alle Vittime del Caporalato | Un Passo Verso la Legalità e l’Em

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'Aquila - L'Assessore al Welfarea Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, accoglie positivamente la proposta del Ministro Marina Calderone di estendere l'didel. Questa iniziativa rappresenta uncruciale nella lotta contro lo sfruttamento lavorativo e l’il, riaffermando il welfare come strumento di giustizia sociale e. "L’didelè una misura necessaria per sostenere coloro che sono stati costretti a vivere in condizioni di sfruttamento e ingiustizia. È fondamentale garantire a queste persone il supporto necessario per ricostruire la loro vita e favorire un percorso di emancipazione dall’il," ha dichiarato l’Assessore Santangelo. L’Assessore ha sottolineato l’importanzaa denuncia come strumento di cambiamento e liberazione.