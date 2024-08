Cozze in cattivo stato di conservazione e prive di tracciabilità | sequestrati 25 kg dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoContinua senza sosta l’attività di controllo delladial commercio di prodotti alimentari nocivi alla salute pubblica ed in particolare all’attività di trasformazione e vendita didi qualsivoglia documento identificativo circa la provenienza. Il personale del Commissariato Borgo, nel corso di mirati servizi di contrasto a questo diffuso fenomeno, ha notato al quartiere Tamburi un furgone il cui conducente era intento a caricare numerose cassette contenenti vaschette digià sgusciate e probabilmente destinate a qualche ristorante della zona. I poliziotti hanno seguito a breve distanza il mezzo commerciale che, dopo un lungo tragitto, ha raggiunto un ristorante situato in un comune della litoranea salentina per la consegna di una decina di quelle cassette caricate poco prima.