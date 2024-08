Ciao ragazzo con le ali I jumper salutano Raian | Ora continua a volare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Era unesperto. E quella montagna l’aveva scelta già nell’agosto di due anni fa.Kamel martedì ha indossato la sua tuta alare per l’ultima volta. Quel salto al Piz de Lach gli è stato fatale. Solo pochi giorni prima era andato a trovare il suo amico Thomas Marchesotti, che lo accompagnava come fotografo nelle sue imprese. “Era passato a salutarmi, come era solito fare, prima della sua avventura sulle Dolomiti. Ci siamo salutati con un abbraccio come ogni volta. Ecco, vorrei poter chiedere al tempo, solo per quell’istante, di fermare tutto quanto". Basedi professione, "amante della montagna e viaggiatore nel mondo", si definiva. Che aveva 36 anni, era nato a Breno, nel Bresciano, ma viveva a Cinisello. "In pochi secondi vivi una storia, un momento unico e irripetibile", raccontava della sua passione.