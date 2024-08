Burocrazia? No quella è la formula per preservare la nostra bella città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) di Gabriele Masiero PISA Le parole sono pesate, calibrate, talvolta persino felpate e ammantate di sorrisi. Ma, fair play a parte, la risposta del Comune alle lamentele di Corrado e Knaster arriva forte e chiara e dai suoi massimi esponenti: il sindaco Michele Conti e il vice, Raffaele Latrofa, che ha anche la delega ai lavori pubblici. Una carrellata di date e cifre "per dire, prima di tutto alla, che in questi anni su stadio e centro sportivo il Comune ha sempre fatto fino in fondo la sua parte". Conti va perfino oltre: "A settembre, lo avete letto sulla stampa (La Nazione, ndr) affideremo l’incarico a un advisor, venendo incontro a una specifica richiesta del club, per stimare il valore dello stadio. Avrà 45 giorni di tempo per determinarne il valore, dopo di che avvieremo un bando pubblico per venderlo".