Ultime Notizie Roma del 07-08-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di grande tensione medioriente per le voci di attacchi minenti da parte dell’Iran e risposta Israele per aver decapitato la leadership di hamas droni di ebola colpiscono il nord di Israele funzionari statunitensi ha dichiarato di aver visto diranno spostare postazioni dei lanciamissili condurre esercitazioni militari dal fine settimana il leader di hezbollah tra la tesi italiana fa parte della punizione di risposta della Battaglia che anche psicologica gli anni ha Silvan l’ideatore del massacro del 7 ottobre è stato proclamato capo politico di amarti e quindi successori di Smaila mi è sfuggito 6 giorni fa a terra il movimento di resistenza islamica mappa annuncia la nomina come un forte messaggio di resistenza inviato a Israele e cambiamo argomento la vicepresidente degli kamala Harris da parte ...