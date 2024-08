Regionali i candidati del Pd Niente primarie decide la direzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Alladel Partito Democratico cesenate che si terrà venerdì sera alle 20.45 nella sede in viale Bovio, sono invitati gli 85 membri tra eletti al congresso e aventi diritto, fra cui i sindaci e segretari di circolo. Sono i vertici del Pd comunale, strutturato con oltre venti circoli Laagostana dovrà esprimersi suialla elezionidel 17 e 18 novembre. Per il collegio provinciale di Forlì-Cesena ogni lista deve esprimere cinque seggi, quanti spettano al nostro territorio in base alla ripartizione dei posti in consiglio regionale. Il Pd, che nel territorio di Forlì-Cesena è suddiviso in due federazioni, quelle di Forlì e Cesena, individua una lista a cui partecipanodei due territori. A presiedere ladel Pd cesenate sarà il segretario di federazione Nicola Dellapasqua.