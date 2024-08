Raddoppia la flat tax per i miliardari esteri | dovranno pagare 200mila euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto omnibus, un provvedimento che porta con sé una serie di misure che vanno dal raddoppio dellatax per i Paperoni, alla gestione dei profitti bancari, passando per la nomina della prima donna Ragioniera dello Stato. Il decreto copre un ampio spettro di temi caldi e suscita reazioni contrastanti. Non è passata inosservata in realtà una misura che riguarda pochissimi privilegiati, cioè i. Raddoppio dellatax per i: opportunità o privilegio? Tra le misure più discusse spicca il raddoppio dellatax per iche decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in una conferenza stampa carica di aspettative e domande.