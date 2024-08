Più meduse meno Posidonia Più rischi di intossicazione meno pesci autoctoni e più specie anomale compreso il vermocane La temperatura del Mediterraneo sta raggiungendo quest' estate record degni di un atollo tropicale Ma le conseguenze gravissime impattano sull' ecosistema marino su pesca e agricoltura con effetti prevedibili e negativi anche sul meteo del prossimo autunno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ormai, non ci si pensa più due volte prima di tuffarsi. Fare il bagno nel mare è sempre più come entrare in una vasca da bagno. L’acqua del, e dell’Adriatico soprattutto, ha raggiunto temperature, da, che toccano i 30 gradi. Con il mare caldo si perde il piacere del refrigerio? Si perde molto di più, dal punto di vista della biodiversità masul fronte della salute di bagnanti e consumatori. E si “guadagna” ilo di fenomeni metorologici estremi e intossicazioni.