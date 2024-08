Pioltello ladri di biciclette sorpresi mentre stanno per spedirne una rubata in Colombia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Milano), 8 agosto 2024 – Li hanno individuati in via Perugino aall’apparenza non stavano facendo nulla di particolarmente significativo, ovvero stavano prelevando dal cofano dell’auto un pacco voluminoso confezionato con del nastro trasparente e lo stavano portando al vicino ufficio postale. In realtà gli agenti della Sesta sezione della Squadra Mobile avevano visto giusto: i dueni, di 26 e 43 anni, stavano in realtà cercando di inviare per posta aerea nel Paese d’origine una costosissima bici