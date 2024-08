Nessuno si scandalizza degli indù per Kamala quando l’induismo è la religione più discriminatoria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non si guardi alla pagliuzza razzista nell’occhio di Donald, si guardi alla trave razzista nell’occhio di. Nel tempiodel paese avito della vicepresidente Usa si prega per la sua elezione alla presidenza. Sono notizie che non turbano. Evidentementesa cheè lapiùdel pianeta, grazie al sistema delle caste, antico impasto di classismo e razzismo. Di sicuro non lo sa Beyoncé, kamaliana come quasi tutta la casta del pop. A Hollywood, Bel Air, Beverly Hillsperde tempo a studiare le “Leggi di Manu”, feroce testo sacro: “Un bramino può costringere un sudra a compiere un lavoro servile perché è creato dal creatore per essere lo schiavo di un bramino” (libro VIII, verso 413).