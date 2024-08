LIVE Canoa velocità Olimpiadi 2024 in DIRETTA | Craciun e Tacchini ai quarti del C1 1000 nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 Brendel, Liu, Adolf ai 500 metri. 12.20 Partita l’ultima batteria del C1. 12.20 Questa è la composizione dell’ultima batteria: 3 Angola ANG SANDA Benilson 4 Ungheria HUN ADOLF Balazs 5 Germania GER BRENDEL Sebastian 6 Repubblica Islamica dell’Iran IRI REZAEI Mohammad Nabi 7 Repubblica Popolare Cinese CHN LIU Hao 12.17 Tarnovski si conferma in 3’49”27, con lui passa Fitzpatrick. 12.15 Tarnovski, Fitzpatrick, Nunes ai 500 metri. 12.13 Tutto regolare stavolta, parte la gara! 12.10 Partenza falsa, si ripete la procedura per l’avvio della quarta batteria. 12.08 Saranno cinque i partecipanti della penultima batteria: 3 Chinese Taipei TPE LAI Kuan-Chieh 4 Repubblica di Moldova MDA TARNOVSCHI Serghei 5 Canada CAN FITZPATRICK Connor 6 Tunisia TUN KHATTALI Ghailene 7 Brasile BRA NUNES BASTOS dos SANTOS Mateus 12.