(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tra il caos e le proteste studentesche delle ultime settimane, il presidente del Bangladesh Mohammed Shahabuddin hail. Con un bilancio totale di oltre 400 morti, il movimento persevera nella richiesta di riforme, dichiara di non accettare un"guidato dai militari", ora assunto dal capo dell’esercito Waker-Uz-Zaman, e propone il premioMuhammad(foto) a gestire ilad, economista e filantropo, il ‘banchiere dei poveri’ ideatore della microfinanza, ha accettato l’incarico dopo un momento di incertezza seguito alla fuga in India dellaSheikh Hasina. "Sono onorato della fiducia dei manifestanti – si legge in una dichiarazione scritta all’Afp –, se è necessario agire per il mio Paese e per il coraggio del mio popolo, lo farò", ha aggiunto, chiedendo però anche "elezioni libere".