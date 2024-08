Incendio a Cesena paura in una casa | in ospedale anche un neonato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Quattro persone, di cui un, nella notte sono state trasportate al pronto soccorso dell’Bufalini per essere sottoposte ad accertamenti relativi a una possibile intossicazione verificatasi in seguito a undomestico. I fatti si sono verificati intorno alle 2.30 quando, per ragioni ancora da appurare con chiarezza e sulle quali stanno lavorando gli uomini del commissariato di polizia supportati dai tecnici dei vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto il piano terra di un’abitazione in via Venezia, nella zona dell’ex Mercato Ortofrutticolo. Per sedare le fiamme ed evitare che l’si potesse propagare in altri locali della struttura, sono intervenute due squadre del distaccamento del 115 di, che peraltro si trova nelle vicinanze del luogo dell’