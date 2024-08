Giovanisì con il Rock Contest 2024 tornano in palio i premi di Regione Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Firenze, 7 agosto- Aprono le iscrizioni alspeciali che lamette innell’ambito dello storico concorso nazionale per band e artisti emergenti under 35 organizzato da Controradio e Controradio club. Anche per la 36 edizione, ci saranno ilo Fondo Sociale Europeo/e ilo Enrico Greppi “Erriquez”. Entrambi del valore di 2.000 euro e finanziati dal FSE+, il primo giunge all’ottava edizione e come di consueto sosterrà il brano in concorso che meglio saprà esprimere desideri/inquietudini dei giovani e, in generale, la condizione giovanile.