Fondazione Città d’arte Emiliani nuova presidente

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È LisaladellaDozza. E con lei si sono insediati anche gli altri cinque membri del consiglio: Eleonora Gardenghi, Lucia Vanghi, Riccardo Francone, Ivan Cavini e Matteo Bacci. Inizia così un capitolo inedito per l’ente che gestisce la Rocca di Dozza dopo il decennio di successi materializzato dal direttivo guidato da Simonetta Mingazzini. La fisionomia del direttivo ha preso forma dopo l’analisi delle nove candidature giunte in municipio (socio fondatore dellae proprietario del castello, ndr) in risposta al bando di reclutamento. Un numero record di adesioni per la storia della realtà dozzese., classe 1980, è laureata in Conservazione dei Beni Culturali. Da vent’anni opera sul territorio per varie realtà museali e non.