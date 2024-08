Delusione Palmisano nella staffetta Poi rivela | ho avuto il Covid

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Nuovadalla marcia azzurra. Massimo Stano e Antotornano dalle Olimpiadi di Parigi senza medaglie.mista a squadre, i due azzurri hanno concluso solo al sesto posto a 3'21" dai vincitori. Ottima la terza frazione di Stano che aveva riportato l'Italia al terzo posto, poi il crollo della, che ha poito di averil. Primi campioni olimpici di questa nuova specialita' gli spagnoli Alvaro Martin e Maria Perez che hanno coperto la distanza della maratona (42,195 km), in 2 ore 50'31. Argento all'Ecuador con Brian Daniel Pintado e Glenda Morejon staccati di 51 secondi, bronzo all'Australia a 1'07. "Di tutti gli scenari questo non lo avevo previsto, in questa Olimpiade prendevi ilanche mettendo il dito fuori dalla porta: ho preso il", ha dichiarato Antodopo la gara.