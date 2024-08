Cordoglio per Gaetano Scorcella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Comunità in lacrime per la morte del cavalierRoberto. "Ci ha lasciato un amico, tifoso del Tole e storico dirigente cremisi. Immenso il patrimonio di ricordi e di documenti dell’Ust che ha consegnato al futuro. Ciao Gaetà, ci mancherai" è il messaggio dell’Unione sportiva Tolentino. Lascia la moglie Rina, i figli Roberto e Luca e tre nipoti. Il funerale sarà celebrato oggi alle 17 nella sala del commiato Terracoeli. "Sono con voi come prima, chiamatemi per nome, allegramente Gaetà, parlatemi come sempre e scherziamo ancora insieme. Vi voglio bene", il messaggio condiviso da un figlio.