Come tornare in forma scegliendo la giusta corda per saltare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una buona notizia, per chi ancora non lo sapesse: avere a disposizione la miglioreperpuò aiutarci a impostare un validissimo workout casalingo, on in palestra, che può sostituire addirittura la corsa sul tapis roulant. D'altronde il salto dellalo abbiamo tentato tutti nella vita, giocando da piccoli o più da grandicelli quando abbiamo capito che il jump rope è un esercizio cardio molto intenso, ottimoriscaldamento/allenamento cardio e non solo nella boxe. «intensità si può considerare alla stregua di una corsa e dello step, ma, se praticato assiduamente, può risultare anche più efficace e completo e dare risultati migliori in tempi brevi», ci ha spiegato Angelo Brandini, personal di functional training attivo a Milano.