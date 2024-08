Centocelle bimba di 10 mesi trovata morta in casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 – E’ statainuna bambina di 10, nella giornata di ieri, in un appartamento nel quartiere. A dare l’allarme sono stati i genitori, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Secondo quanto si apprende, dagli accertamenti della Polizia è emerso che laè nata con dei problemi di salute e che viveva collegata ad un macchinario per il monitoraggio del suo stato di salute. A chiamare il 112 è stato, infatti, il padre in seguito al segnale d’allarme lanciato dalla macchina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto di polizia del Prenestino e la squadra mobile per le indagini. Il corpo della piccola è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.