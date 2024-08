Borderlands ha lavorato a stretto contatto con il creatore del gioco

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024)hacon ildelVia le bombe! Il film diarriverà nelle sale il 9 agosto 2024, nove anni dopo aver fatto sognare i fan della serie originale di videogiochi. Finalmente libero dall’inferno dello sviluppo, questo esplosivo adattamento non perde tempo e porta il pubblico nel caos di Pandora, il pianeta più selvaggio della galassia, con il co-sceneggiatore e regista Eli Roth al timone. Nel film, la tosta cacciatrice di taglie Lilith (Cate Blanchett) è in missione per trovare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramírez), il più grande pezzo grosso dell’universo. Insieme a Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), Tannis (Jamie Lee Curtis) e Claptrap (Jack Black), questo gruppo di straccioni combatte contro alieni e banditi, scoprendo i segreti più sconvolgenti di Pandora.