Bolla sui titoli tecnologici vi spiego cosa sta succedendo senza allarmismi Scrive Polillo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non c’è alcuna catastrofe dietro l’angolo, sebbene la borsa di Tokyo in un solo giorno abbia perso il 12,4 per cento. Recuperato, seppure solo in parte, il giorno successivo.ad effetto come quelli che parlano di un “lunedì nero” o rimarcano il lungo tempo trascorso dal giorno in cui, nel Paese del Sol levante, si registrò qualdi analogo – il 1987 – servono per vendere i giornali. Ma difficilmente forniscono una chiave di lettura in grado di fotografare quanto realmente sta accadendo. Quella della maggior parte degli analisti è una memoria corta. Si è già dimenticato, archiviandola nel buffer del proprio computer, ciò che accadde nel 1840, con il boom delle ferrovie; o nel 1920 quando le prime automobili divennero un consumo di massa; o nel 1950 con l’avvento dei transistor elettronici; o, ancora nel 1980 con la commercializzazione dei primi home computer.