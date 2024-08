Autovelox ora si rischia una valanga di ricorsi | Il Comune di Milano li disattivi tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– “Se fossi nei panni dell’Amministrazione pubblica avrei già disattivato gli, quantomeno i dispositivi della stessa marca di quelli utilizzati in viale Fulvio Testi. A livello cautelativo, perché la sentenza della Cassazione (che non è la prima in Italia ma è la prima che riguarda) apre la strada a unapotenziale di, con rischio di addebito delle spese alla pubblica amministrazione”. A parlare è l’avvocato Federico Rodolfo Masera, che, come raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, è il protagonista della vicenda: legale dello studio 2Law, ha ottenuto dalla Suprema corte l’annullamento di una contravvenzione da 184,56 euro che risale al 19 dicembre 2018. Quel giorno era passato in moto sotto l’posizionato all’altezza del palo luce 11, direzione periferia. Velocità: 72 chilometri orari, 22 più del limite massimo.