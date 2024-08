Asaps 41 vittime della strada nell’ultimo fine settimana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTra venerdì 2 e domenica 4 agosto sono state 41 lesulle strade italiane per incidenti, in aumento rispetto alprecedente (36). Lo ha reso noto l’, Associazione sostenitori e amicipoliziale, con sede a Forlì. Le vittima più giovane un ragazzo di 19 anni, la più anziana un uomo di 91, dieci avevano meno di 35 anni. Continua la scia di sangue per i motociclisti, con 19 decessi; si aggiungono 12 automobilisti, 3 pedoni, 4 ciclisti, un conducente di monopattino, uno di quad e un passeggero di un pullman. Nel report sono stati considerati i decessi di tre uomini di 60, 62 e 74 anni, rimasti feriti negli scorsi