Ambientalisti imbrattano di vernice la villa non in regola di Lionel Messi a Ibiza | Aiuta il pianeta mangia i ricchi abolisci la polizia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pittura rossa e nera sulla facciata di unadi: è l’azione dimostrativa messa in pratica del gruppo dispagnolo ‘Futuro Vegetal‘, rivendicata attraverso un comunicato. “L’1% della popolazione più ricco è responsabile della stessa quantità di emissioni di anidride carbonica quanto i due terzi più poveri”, si legge, “e questo è possibile solo per il sostegno, da parte dei poteri pubblici, di un sistema economico-sociale che attenta alla vita”. Foto e video diffusi da Futuro Vegetal stesso mostrano alcuni attivisti all’interno della proprietà, di notte. In alcune immagini, si vede esposto uno striscione che recita in inglese: “illa“. Stando a media iberici, l’azione ha avuto luogo la notte tra il 5 e il 6 agosyo.