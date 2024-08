A 3 anni dal gioco alla morte Morta la bambina salvata in piscina aperto un fascicolo per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Bucine (Arezzo), 7 agosto 2024 – La bimba non non ce l’ha fatta. Dopo una settimana in rianimazione al Meyer di Firenze la piccola di duee mezzo è: troppo gravi le conseguenze dell’asfissia di annegamento. Una tragedia iniziata il 29 luglio e si è conclusa nelle ultime ore. Il destino sembrava averle sorriso: quel pomeriggio la, tedesca, in vacanza con la famiglia in Valdambra, era stata soccorsa da un parente medico, che si trovava in vacanza con la famiglia arrivata dGermania. Era intervenuto con un massaggio cardiaco mentre la piccola stava rischiando di affogare. Poi il volo all’ospedale pediatrico dove si è spenta lunedì sera. La Procura di Arezzo è stata informata: ilper lesioni colpose, adesso si trasforma in. Al momento non ci sono indagati. Per la bimba i soccorsi furono tempestivi ma non sono bastati a salvarla.