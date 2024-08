Virus Chandipura miete decine di vittime Gli esperti avvertono | I bambini i più esposti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) In India, cresce la preoccupazione per un’epidemia causata dal, un arboappartenente al genere Vesiculoe alla famiglia Rhabdoviridae. Il, scoperto nel 1965 nel villaggio di, provoca febbre e può portare a encefalite acuta, con esiti spesso gravi. Al 31 luglio, i casi confermati sono 53 e i decessi 19, principalmente nei due Stati del Gujarat e del Rajasthan. Il ministro della Salute J. P. Nadda ha riferito in una risposta alla Camera Alta del Parlamento che è stata istituita una Task force per supportare le autorità locali nella gestione dell’epidemia e per indagare l’origine dei focolai. Le misure includono il potenziamento delle attività di disinfestazione e campagne informative rivolte alla popolazione.