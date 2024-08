Usa-Polonia oggi in tv quarti di finale volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Tutto pronto per Usa-, partita valevole per idididelledi. C’è un po’ di Italia anche in questa sfida da dentro o fuori: coach Stefano Lavarini vuole guidare le polacche all’impresa per passare il turno ed avvicinarsi alla zona medaglie. Sulla carta è l’accoppiamento più equilibrato, ma serve una grande prestazione per fermare la compagine a stelle e strisce di Karch Kiraly, che ha chiuso la fase a gironi al quarto posto della classifica combinata davanti alla. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 17.00 di martedì 6 agosto alla South Paris Arena. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.