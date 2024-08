Un Governo slabbrato non dà buona immagine

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 6 agosto all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Con “Il Milione” Marco Polo (ricorrono i 700 anni dalla morte) raccontò il viaggio lungo la via della seta. Da tempo quella “via” andava sostituita o rinnovata. Il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e Giorgia Meloni hanno così firmato un “nuovo patto triennale” che, garantendo libero scambio in un contesto di pace, può costruire nuovi ponti fra Occidente e Oriente. Economia e finanza in primo piano, certo. Ma per la stabilità e la pace quanto contano gli aspetti diplomatici e politici? La premier italiana non è mancata di audacia, su questi punti, quando ha affermato al Presidente della Cina che “stare con Mosca non conviene”. UN SORRISO APPENA ACCENNATO. L’amichevole “provocazione” di Giorgia è continuata.