Tragedia a Bucine | la bambina di 3 anni muore al Meyer dopo 10 giorni di agonia

(Di martedì 6 agosto 2024) Non ce l’ha fatta ladi quasi 3soccorsa il 29 luglio scorso in una piscina diper un caso di annegamento. La piccola è morta oggi, 6 agosto 2024, all’ospedale pediatricodi Firenze, dove era ricoverata in condizioni critiche da 10. La, di origine tedesca, si trovava in vacanza con la famiglia presso un agriturismo della zona. È stata immediatamente soccorsa da un medico, anch’egli ospite della struttura. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza con l’elisoccorso al, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Attualmente, la salma dellaè a disposizione della procura di Arezzo e le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.