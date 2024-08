Taekwondo il tabellone di Ilenia Matonti alle Olimpiadi | impegno durissimo agli ottavi per l’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Domani, mercoledì 7 agosto, cominceranno le competizioni didi Parigi 2024. Sarà una giornata particolarmente importante per i colori azzurri, in quanto saliranno sul tatami del Grand Palais Vito Dell’Aquila, impegnato nella categoria -58 kg, ed, in lizza nella -49 kg. Purtroppo però il sorteggio non ha sorriso al, al debutto assoluto nella rassegna a cinque cerchi. La nativa di Salerno infatti in occasione deglidi finale si confronterà subito in un match proibitivo contro la turca Merve Dincel Kavurat, una delle combattenti favorite per il metallo più pregiato considerato il titolo ridato conquistato lo scorso anno a Baku e il successo Al Grand Prix di Parigi. Nel caso di difficile passaggio del turno,se la vedrà ai quarti o con la cinese Qing Suo o con l’atleta olimpica rifugiata Dina Pouryounes Langeroudi.