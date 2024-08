Scottature da sole su viso e corpo | cosa fare in vacanza?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024)dasu? Un fenomeno decisamente frequente in estate, spesso per una questione di leggerezza e disattenzione. Oltre a dover prevenire, ecco alcuni suggerimenti di rimedi fai-da-te naturali da applicare sulla pelle arrossata. D’estate scottarsi è talmente facile che il più delle volte tendiamo a non accorgercene. E capita anche a chi cerca di prevenirlo il più possibile: masi sbaglia? Quali sono i passaggi fondamentali per evitare cherestino scottate dall’esposizione al? Crediti: Element Envato – VelvetMagSono diversi i motivi, così come gli escamotage per evitare che ciò accada.