Prima squadra femminile di tennis per il Cus Pisa

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 - In attesa di ripartire a settembre con una stagione di campionati e tornei, la sezionedel Cuscontrobilancia le delusioni dellavera 2024 con la soddisfazione di un gruppo affiatato che sa divertirsi anche quando perde. Le due squadre agonistiche maschili sono infatti retrocesse, passando rispettivamente dalla C alla D1, e restando in D2 per classifiche personali dopo un ripescaggio per la seconda. Anche i tentativi di scalare i tabelloni della Coppa delle Torri - a cui il Cusha partecipato già nel 2023 - non sono stati efficaci. La stagione è stata resa difficile da due perdite importanti, a inizio anno, tra cui l’allenatore. Il gruppo ha quindi deciso di approfittare del cambiamento per allargare la base, a partire dalle ragazze.