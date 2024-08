Piazza Garibaldi | tenta di rubare uno scooter La Polizia di Stato arresta 25enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 6 agosto 2024): Gli agenti notano un uomo che armeggia su un veicolo in sosta. I poliziotti lo bloccano eno perto furto Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Leonardo Albanese hanno notato un soggetto che, con un cacciavite, stava armeggiando su un motoveicolo in sosta. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto ed hanno accertato che il nottolino di accensione delloeraforzato. Per tali motivi, unghanese ètratto in arresto perto furto. L'articolodiuno. Ladiproviene da Punto! - Il web magazine.