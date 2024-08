Ottant’anni dalla strage di Castello Il ricordo della città davanti al gonfalone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze ricorda una delle pagine più tristi, ladi, "la furia nazifascista" come è stato più volte ricordato in occasione dell’80/o anniversario. Il 5 agosto 1944 morirono 12 uomini, proprio all’albaLiberazione di Firenze. Ilè avvenuto alla presenza dell’assessora alla culturamemoria elegalità Benedetta Albanese, del presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro con i Gonfaloni dei Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. In occasione dell’80/o anniversario l’Istituto Farmaceutico ha consegnato delle targhe: la prima è andata a Maria Serena Quercioli, giornalista de La Nazione e autrice del libro "5 Agosto 1944, ladi", pubblicato 25 anni fa dal Comune di Firenze su iniziativa del Consiglio comunale.