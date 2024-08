Olimpiadi di parigi Super Bruni non basta Settebello primo ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Lorenzo, andando a segno tre volte ieri, è stato il top scorer azzurro dell’incontro insieme al pari del compagno di squadra Condemi. Nemmeno una prestazione sontuosa del pallanotista di Prato però èta stavolta per far sì che ilcentrasse la quinta vittoria in altrettanti incontri del torneo olimpico. La Grecia si è infatti imposta per 9-8 al termine di un incontro combattuto. Ma poco importa: Lorenzo e soci erano comunque già qualificati ai quarti di finale. E con la concomitante affermazione degli Stati Uniti ai danni della Croazia, concludono il girone A proprio alle spalle della Grecia e domani alle 15:35 all’Arena La Défense se la vedranno con l’Ungheria.