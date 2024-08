Olimpiadi aeroporto e ambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Abbiamo visto che a Parigi il villaggio olimpico non ha in certi luoghi i condizionatori per una volontà green in fase di costruzione di non aumentare i gas serra. Si dice che ciò abbia costretto gli atleti a portare i condizionatori da casa. Noi a Bologna, a detta dell' amministratore delegato dell', ce ne freghiamo dell’e auspichiamo di fare di Bologna un hub internazionale. E continuiamo ad aumentare i voli! Non ne possiamo più.Laura Cappelli