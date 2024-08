Nuoto artistico routine libera oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

Il programma, l'orario e come vedere in diretta la prova libera di nuoto artistico a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la prova tecnica che ha visto la Cina saldamente al comando davanti alla Spagna e ad una straordinaria Italia, le sincronette tornano in vasca per la prova libera, la seconda delle tre in programma, prima della chiusura di mercoledì con la prova acrobatica. Il via alla gara è fissato alle ore 19.30 di martedì 6 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la prova libera di nuoto artistico a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024. IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI REGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO STREAMING E TV – L'evento sarà visibile in diretta streaming su Discovery +, piattaforma che offre una copertura totale dei Giochi, disciplina per disciplina.