Napoli da settembre il passaporto si potrà richiedere negli uffici postali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Poste italiane comunica che è disponibile da oggi il servizio di richiesta deldi Bologna, Cagliari e Verona. Il servizio è rivolto a residenti e domiciliati nelle tre città, che potranno presentare la documentazione direttamente allo sportello postale senza doversi recare in Questura. All’atto della presentazione della richiesta, potranno scegliere di ritirare il documento presso la Questura ola consegna a domicilio. Si può presentare richiesta dianche per i minori e il servizio è attivo in 32di Bologna, 32 di Verona e 17 di Cagliari.