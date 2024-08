Morto Charles Cyphers | fu lo sceriffo Leigh Brackett nella saga di Halloween

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) Attore caratterista, recitò in svariate serie tv e in diversi film diretti da John Carpenter., conosciuto principalmente per il ruolo dellonel franchise di, è scomparso all'età di 85 anni. A dare l'annuncio della scomparsa dell'attore è stato il manager Chris Roe con un comunicato.era un prolifico caratterista e il suo volto è comparso in decine di produzioni per il grande e il piccolo schermo. Determinante per la sua carriera il sodalizio con John Carpenter, che lo volle nel cast di diversi suoi film. Difensore della legge "Con il cuore pesante posso annunciare che il veterano attore di cinema e teatroserenamente a