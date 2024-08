Meghan Markle fa commento bomba su salute mentale in nuova intervista

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 6 agosto 2024)e il Principe Harry hanno recentemente rilasciato la loro primacongiunta dal 2021, parlando a sostegno della loro ultima iniziativa. La Duchessa di Sussex si è aperta sulla decisione di condividere la sua lotta personale contro le idee suicide. Un argomento che rimane profondamente personale e vitale per il suo lavoro di sostegno in merito. Domenicae Harry si sono seduti con la conduttrice della CBS Sunday Morning, Jane Pauley, per parlare della loroiniziativa. Quest’ultima volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli che i social media rappresentano per i bambini. Durante l’, la coppia ha sottolineato il lavoro svolto con i genitori i cui figli hanno tragicamente perso la vita a causa dell’impatto negativo del bullismo online.